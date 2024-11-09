هدى الإتربي تشارك الجمهور البرومو الدعائي لمسلسل «نقطة سودة»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نقطة سودة"، البرومو الدعائي للمسلسل، تمهيداً لعرضه والمشاركة في موسم الدراما الحالي.

ونشرت الفنانة هدى الإتربي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو الدعائي للمسلسل، لتشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/DCHoMxeMXnu/?igsh=MTJvaXhtNTZkeW5kcQ==

وعلقت الفنانة هدى الإتربي على البرومو "عائلة السيوفي في صراع أبدي"، وظهر من خلال البرومو كثير من التشويق والغموض بين أبطال العمل، وظهور أكثر من جريمة قتل خلال الأحداث.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أحمد فهمي، وفاء عامر، ناهد السباعي، أحمد بدير، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح أنور، والإخراج محمد أسامة.