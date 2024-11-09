زراعة 35 ألف فدان بمحصول بنجر السكر في البحيرة.. صور

أعلن الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، عن زراعة 35548 فدانا بمحصول بنجر السكر بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن إدارة الشؤون الزراعية برئاسة الدكتور ناجح عبد المنعم " قسم المحاصيل السكرية " برئاسة المهندس محمد عبد الفتاح غازي، نظمت ندوة إرشادية بمركز شبراخيت بحضور باحث المعاملات الدكتور العربي سالم رمضان، وحضور المهندس محمد السيد الشنشوري، رئيس قسم الإرشاد وأخصائي محصول البنجر بالإدارة الزراعية، والمهندس محمد عوض، مندوب شركة النوبارية للسكر والمهندس محمد جمعة الفتياني، جمعية لقانة الزراعية في حقل المزارع محمد عطية غزلان.

وألقى كلمة المجلس المهندس محمد عبد الفتاح غازي حول دعم المجلس للندوات الإرشادية وأيام الحصاد وللجان الإشرافية على مصانع السكر والدور الذي يقوم به المجلس تجاه المزارعين للوصول إلى أعلى عائد اقتصادي مجزي.

وتحدث الدكتور العربي سالم عن توعية المزارعين عن أهم التوصيات الفنية لمحصول البنجر، بداية من تجهيز الأرض لزراعة المحصول وإضافة الأسمدة الفوسفاتية وكيفية القيام بعمليات الزراعة وإجراء عمليات (الترقيع، الخف، العزيق)، وكيفية إضافة الأسمدة النيتروجينية.

وشدد على ضرورة الانتهاء من إضافة الأسمدة عند الوصول إلى عمر النبات لـ 90 يوما، وكذا تم التنبيه على أهم الأمراض الفطرية والآفات الحشرية التى تصيب المحصول حتى يتم وقاية النبات منها، كما تم التنبيه على ضرورة فحص الحقول بصفة مستمرة لتفادي الإصابة بدودة الحشد الخريفية، كما تم تلقي الاستفسارات الشفهية والرد عليها من قبل اللجنة العلمية.