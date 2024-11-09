"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.. وطبيب يقدم نصائح لمواجهة نزلات البرد

أجواء خريفية تشهدها القاهرة اليوم السبت، حيث أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه مع تقدم الوقت تتقدم السحب على باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الفرصة موجودة للأمطار الخفيفة مع تقدم الوقت لجنوب الوجه البحري تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم السبت

وأكدت أن هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، فإن الطقس اليوم السبت مائل للبرودة في الصباح الباكر، وفي آخر الليل معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

حركة الملاحة البحرية

وأشارت إلى أن حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط قد استقرت، والأمواج تتراوح بين 1,5 إلى 2 متر، وعلى البحر الأحمر فهي معتدلة؛ حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1,75 متر، ووصلت درجات الحرارة اليوم السبت

على القاهرة 25، موضحة أن الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية تشهد انتشار الشبورة المائية.

النصف الثاني من فصل الخريف

وبدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر دخلت النصف الثاني من فصل الخريف، والذي يُعد قريبًا في سماته من فصل الشتاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار.

انخفاض درجات الحرارة

وتابع عضو المركز، أن الطقس خلال هذه الفترة يتسم بانخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر مع اقتراب فصل الشتاء، ما يؤدي إلى ارتفاع احتمالات هطول الأمطار على مدار الأيام المقبلة، موضحة أن الأمطار بدأت بالزيادة منذ يوم الجمعة الماضي، مع وجود تحسن طفيف في الأحوال الجوية.

سقوط الأمطار

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية، ما يؤكد أن البلاد تشهد تزايداً في التقلبات الجوية المعتادة في هذا الوقت من العام، متوقعة أنه هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع استقرار الأجواء بشكل عام، إلا أنها حذرت من زيادة البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق المفتوحة.

نصائح لمواجهة نزلات البرد

كما طالب الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، المواطنين شرب السوائل باستمرار والمياه، وتقوية الجهاز المناعي بتناول الفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات والخضروات، لمواجهة الإصابة بنزلات البرد.

وأكد «عبدالحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هذا الطقس يتطلب من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية بتناول أدويتهم بانتظام، وتقوية المناعة وارتداء الملابس الشتوية نتيجة انخفاض درجات الحرارة.