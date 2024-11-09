لمدة 6 أشهر.. غلق كلي لمسافة 140 مترًا بشارع الهرم أمام محطة مترو أنفاق المطبعة

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، أنه في ضوء استكمال أعمال مشروع مترو أنفاق الخط الرابع وتسليم النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثالثة)، الأمر الذي يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقاً) لمسافة (١٤٠م) في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، وذلك ابتداء من اليوم السبت الموافق ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ ولمدة ستة أشهر (مدة الأعمال) .

وتوضح محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :-

حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه طريق المريوطية الدخول يميناً الى شارع ضياء ثم يساراً عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة منه وهي (أمين عبد الحميد - الخليل إبراهيم - النصر) وصولاً إلى شارع الشيخ الشربيني (شارع المطبعة سابقاً) ثم استكمال السير اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل محور عمرو بن العاص، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الشيخ الشربينى (شارع المطبعة سابقاً) اتجاه شارع خالد أمين ثم الدخول يميناً بشارع خالد أمين واستكمال السير به وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية واستكمالاً لخط السير .

ومن جانبه وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من آثار الغلق بمنطقة الأعمال على حركة المرور، مشددا على ضرورة منع أي تعديات أو إشغالات لتحقيق انسيابية للحركة بمسار التحويلات المرورية بما يضمن أمن وسلامة المارة والمركبات على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فور الانتهاء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مديرية الطرق بالمحافظة قامت بتمهيد وترميم ورصف وتحسين حالة الشوارع مسار التحويلات المرورية إلى جانب تنفيذ جسات للطريق للتأكد من ملائمة المسار البديل واستيعابه للكثافات المتوقعة عند بدء الغلق .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.