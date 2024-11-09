سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد انتظام العمل في ملف التصالح

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، بهدف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء.

في إطار الجهود المستمرة للمحافظة للتيسير على المواطنين وتسريع الإجراءات المتعلقة بالملف، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام العمل في الفترة المسائية " أمس الجمعة" وذلك في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار العمل في أيام العطلات الرسمية، متفقدا سير العمل بملفات التصالح، والانتهاء من استخراج شهادات البيانات، حيث شملت الجولة "بجانب مدينة بني سويف" عدداً من المراكز التكنولوجية بمدن : الواسطى والفشن وناصر.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، لضمان انتظام العمل وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.