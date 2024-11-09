الأشعة تحسم موقف ومدة غياب إمام عاشور عن الأهلي

يجري إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة اليوم السبت، لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها ومدة غيابه.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في مباراة الأهلي وزد يوم الخميس الماضي، وخرج على "كرسي" وسط مخاوف في الأهلي من غياب اللاعب لفترة طويلة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن الفحوصات المبدئية اثبتت إصابة إمام عاشور بإجهاد في العضلة الخلفية قد يصل إلى الشد على أن تحسم الأشعة الجديدة موقف اللاعب بشكل دقيق ومدة غيابه عن المباريات.

راحة أسبوع للاعبي الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

وسيكون أول ارتباط لفريق الأهلي يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الاتحاد السكندري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة لمدة أسبوع من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يسافر كولر وجهازه المعاون إلى بلادهم وكذلك اللاعبين المحترفين، على أن يستمر المصابين في أداء برامجهم العلاجية.

وحقق الأهلي الفوز على مضيفه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.