مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب تروسيكل بمنطقة الـ800 فدان

لقي شخص مصرعه بينما أصيب اخر في حادث إنقلاب تروسيكل بمنطقة الـ800 فدان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بمنطقة الـ800 فدان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل ومحاولة قائدة الألتفاف مع الدوران اختل توازن واصطدم بسور الكوبري وسقط قائده من أعلي الكوبري متوفيا بينما أصيب اخر كان برفقته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.