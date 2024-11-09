ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية| فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستشهدها المحافظات.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلةً إن الأسبوع الماضي شهدنا أول حالة عدم استقرار في الطقس خلال النصف الثاني من فصل الخريف، ما أدى لوجود نشاط للرياح وسقوط الأمطار على العديد من المحافظات.

وتابعت إيمان شاكر، أن خلال اليوم وغد الأحد سيكون هناك سقوط للأمطار على العديد من الأنحاء، حيث تشهد الآن محافظة مطروح سقوط للأمطار، وخلال الساعات القادمة ستصل إلى الإسكندرية والبحيرة، وستكون غزيرة غد على السواحل الشمالية.

وأوضحت إيمان شاكر، أن القاهرة الكبرى ستشهد سقوط الأمطار خلال فترات المساء، وستزيد الأحد على القاهرة الكبرى، وقد تكون الأمطار رعدية على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أنه خلال فترات المساء سنشعر بانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لذا يجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا تجنبًا للإصابة بنزلات البرد بسبب التقلبات المناخية.

ونوهت إيمان شاكر إلى أن سطوع الشمس يشير إلى تراكم السحب ما يؤدي إلى سقوط الأمطار، وخلال يومي السبت والأحد سنشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وأردفت إيمان شاكر، التقلبات الجوية سمة سائدة في الوقت الحالي في العديد من الدول، ومصر ستشهد منخفض جوي وسيستمر لمدة 48 ساعة فقط، وهذا المنخفض الجوي سيزيد من فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.