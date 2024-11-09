الزراعة تتابع في الإسكندرية المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة

مر الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، على جمعيتي التوفيقية وعزب نوبار بالإدارة الزراعية بخورشيد بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة الزراعية، حيث تم مراجعة الأرصدة الدفترية والمخزنية ومطابقة هذه الأرصدة بأرصدة ماكينة الصرف.

كذلك تم مراجعة أعمال الحصر للمحاصيل المنزرعة ومراجعة بعض الحيازات الزراعية، وتم المرور على مصنعي أبو قير والإسكندرية للأسمدة، وتم لقاء المسئولين ومتابعة عمليات توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية .

رافقه الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وكل من مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي والإدارة العامة للخدمات الزراعية.

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