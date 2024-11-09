تضرر 1.4 مليون شخص ونزوح 379 ألفا جراء الفيضانات في جنوب السودان

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إن 1.4 مليون شخص تضرر من جراء الفيضانات في جنوب السودان كما تسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 379 ألفا.

وحذر "أوتشا"، بحسبما اوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، من عودة ظهور مرض الملاريا في العديد من المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن عودة ظهور الملاريا، تثقل كاهل "النظام الصحي وتؤدي إلى تفاقم الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات".

وأشار إحصاء سابق أعده "اوتشا" - قبل شهر - إلى أن نحو 893 ألف شخص تضرروا من الفيضانات الشديدة في هذا البلد، وهو أحد أفقر البلدان في العالم، كما نزح أكثر من 241 ألف شخص. ويواجه جنوب السودان أسوأ فيضانات منذ عقود، خاصة في الشمال، وفقا للمنظمات الإنسانية.

