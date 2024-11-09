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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

«البوابة نيوز» تنفرد بنشر صور للبابا تواضروس بالمقر الإداري الجديد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني من داخل المقر الجديد
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ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل، بالقاهرة الجديدة، وتنفرد “البوابة” بصور حصرية تنشر لأول للبابا تواضروس الثاني من داخل المقر الإداري الجديد الجديد. 

وشارك في القداس عدد من أعضاء المجمع المقدس وممثلو الهيئات والمؤسسات والكيانات الكنسية، بجانب العديد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وستضم أرض مثلث الأمل المقر الإداري الرئيسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث من المخطط له أن يُنشَأ على أرض "مثلث الأمل" مقرات للمؤسسات الكنسية التعليمية والإدارية والخدمية. بينما تضم كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقر البابوي للأب البطريرك.

وقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لثلاثة مبانٍ إلى جانب مبنى الكنيسة وهي كنيسة على اسم القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، وجارٍ إنهاء تراخيص بقية المباني.

 

 

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