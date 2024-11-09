ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طالب سقط من أعلى سطح المنزل أثناء اللهو بأكتوبر

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طالب في منتصف عقده الثاني مصرعه إثر سقوطه من أعلي سطح منزل خاله بحي 6 أكتوبر أثناء اللهو مع أبناء خاله حيث اختل توازنه.

وتلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طالب في منتصف عقده الثاني رفقة أبناء خاله اختل توازنه من أعلي السطح، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القواعة وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات أعلى سطح أعلي سطح منزل أكتوبر النيابة العامة امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة ثالث اكتوبر مديرية امن الجيزة مصرع طالب