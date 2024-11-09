مصرع طالب سقط من أعلى سطح المنزل أثناء اللهو بأكتوبر

لقي طالب في منتصف عقده الثاني مصرعه إثر سقوطه من أعلي سطح منزل خاله بحي 6 أكتوبر أثناء اللهو مع أبناء خاله حيث اختل توازنه.

وتلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طالب في منتصف عقده الثاني رفقة أبناء خاله اختل توازنه من أعلي السطح، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القواعة وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.