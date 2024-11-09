بمشاركة 165 سيدة.. انطلاق فعاليات "أسبوع المرأة الأقصرية"

أطلقت وحدة السكان بمحافظة الأقصر فاعليات أسبوع المرأة الأقصرية، على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وإبداعيًا، وتعزيز مهاراتها في الحرف اليدوية، وذلك في إطار فاعليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان"، بمشاركة عدد 165 سيدة اقصرية وفريق عمل الوحدة من الفتيات المتطوعات.

فعاليات متنوعة ضمن أسبوع المرأة الأقصرية

وتضمنت الفاعليات ورش تدريبية متنوعة، حيث افتتح الأسبوع بورشة عمل لصناعة الجلود، للسيدات الأقصريات لتدريبهن على المهارات الأساسية لتُمكنهن من دخول سوق العمل، وفي اليوم الثاني، تواصلت الفعاليات بتدريب متخصص في فن الرزين، لتقديم قطع فنية مبتكرة، أما اليوم الثالث، فقد شهد تدريبًا على صناعة الإكسسوارات اليدوية، بينما تناول اليوم الرابع ورشة عن صناعة الكونكريت، حيث تعرفت المشاركات على طرق تشكيل هذه المادة بشكل إبداعي لخلق ديكورات منزلية مميزة.

واختتم أسبوع المرأة الأقصرية برحلة نيلية جمعت بين التدريب والاستمتاع بجمال الطبيعة، حيث شاركت السيدات في ورشة الكروشيه، مستفيدات من خبرات في تصميم القطع الفنية التقليدية، كما تخلل الرحلة ندوة توعوية حول الحياة الأسرية، ألقتها صفاء زغلول من وحدة السكان، لتسليط الضوء على الصحة العامة مثل الوقاية من سرطان الثدي.

وعلى هامش الرحلة، تم تنظيم معرض "للمرأة ومن المرأة"، عرضن فيه منتجات إبداعية يدوية من صنع المشاركات، ولاقى استحسان السياح الأجانب الذين أبدوا إعجابهم بالمنتجات وعبروا عن اهتمامهم بالتعرف على الثقافة التراثية المصرية.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز مهارات المشاركات بما يسهم في تمكينهن اقتصاديا وإبداعيا، ويحفزهن على مواصلة رحلتهن نحو التميز في مجال الحرف اليدوية، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والنهوض بقدرات المرأة في المجتمع.

نظمت الفاعليات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية ومؤسسة المنارة والضحى، تحت إشراف كلا من رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وتنسيق الدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية وعضو المجلس الاقليمي للسكان، وجاءت هذه الفاعلية بتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ودعم المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

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