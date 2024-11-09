فوز طالب من بني سويف بالمركز الثالث في بطولة ملاكمة

هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولي التعليم، بمناسبة فوز الطالب خالد كمال بالمركز الثالث على مستوى محافظات مصر في منافسات بطولة الجمهورية للمدارس في رياضة الملاكمة والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية،من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية ، وأقيمت فعالياتها بالمركز الأوليمبي

من جهتها أضافت "د. أمل الهواري" وكيل الوزارة،أن تعليم بني سويف حقق المركز الثالث بعد حصول الطالب خالد كمال عبد الحميد " الطالب بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة تعليم غرب بني سويف ، على الميدالية البرونزية ليكون ثالث الجمهوريةفي في رياضة الملاكمة وزن 56 كجم وحصوله على درجات التفوق الرياضي

حيث تقدمت وكيل الوزارة بالتهنئة للطالب وأسرة التربية الرياضية وكافة قيادات التعليم وفي مقدمتهم :د.ربيع محمد مدير عام الشئون التنفيذية ،منال صالح موجه عام التربية الرياضية على المجهود الطيب والمتميز والمشاركة بفاعلية في البطولة وتحقيق هذا الإنجاز ،مطالبة ببذل المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات

كما أشارت "الهواري" إلى أهمية الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف المجالات إلى جانب تنمية مواهب الطلاب ، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، خاصة ف ظل الاهتمام الكبير من قبل الوزارة برعاية الطلاب الموهوبين ، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية ، ورفع مستوى الكفاءة البدنية ، والقدرات الحركية للطلاب ، متمنية لكافة طلاب وطاللبات بني سويف استمرار التفوق والنجاح في المسابقات العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية