تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب حرب السلايف ببنها

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية، حبس المتهم بقتل شقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية على إثر مشاجرة بينهما بسبب غيرة السلايف ونشر الغسيل.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ إلى المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمصرع موظف طعنا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها حدوث مشادة كلامية بين شقيقين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلاف على ملكية السطح الخاص بمنزلهم قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض سكين بالبطن مما أودى بحياته في الحال وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد عمارة، والنقيب محمد قنديل والنقيب مصطفى الديب معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.