ضعف المياه بمناطق في سوهاج لاستكمال أعمال تطهير محطة الشوش السطحية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف مؤقت للمياه بالأدوار العليا بقري عرابة أبو الدهب والصلعا والكوامل بحرى وبندار الكرمانية بمركز سوهاج، وذلك اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري، من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال أعمال تطهير المروقات بمحطة مياه الشوش السطحية، مؤكداً على أهمية هذه الأعمال للحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

ودعا رئيس الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمسؤولين في الهيئات الحكومية والمستشفيات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير الكميات اللازمة من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من ، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.