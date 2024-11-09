ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضعف المياه بمناطق في سوهاج لاستكمال أعمال تطهير محطة الشوش السطحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف مؤقت للمياه بالأدوار العليا بقري عرابة أبو الدهب والصلعا والكوامل بحرى وبندار الكرمانية بمركز  سوهاج، وذلك اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري، من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال أعمال تطهير المروقات بمحطة مياه الشوش السطحية، مؤكداً على أهمية هذه الأعمال للحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

ودعا رئيس الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمسؤولين في الهيئات الحكومية والمستشفيات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير الكميات اللازمة من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من ، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب سوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار الخط الساخن 125 أصحاب المخابز