"الاستثمار العقاري" تتوقع ارتفاع أسعار العقارات 20 ٪؜ بنهاية 2024

كشف الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عن زيادة معدلات الطلب على شراء العقار العقار في مدينة سوهاج الجديدة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع طرح العديد من المشروعات العقارية المتميزة التي تلبي احتياجات وأذواق راغبي السكن المتميز و الرفاهية .

و أكد مختار همام ي تصريح خاص ل “ البوابة نيوز” خلال اجتماع الشعبة اليوم ، أن قطاع العقارات في مصر يشمل معدلات نمو كبيرة و تزايد على الطلب باعتبار أنه الوعاء الاستثمار ب والادخار ي الآمن في ظل الاوضاع الاقتصادية المتغيرة نتيجة للاحداث السياسية العالمية .

و دعا إلى أهمية تسليط الضوء على المدن العمرانية الحديدة بمختلف محافظات مصر مثل سوهاج الجديدة و أسيوط الجديدة و دمياط الجديدة و غيرها ووضع خريطة استثمارية لهذه المدن و الترويج لها داخليا و خارجيا بهدف استقطاب رؤس أموال عربية و اجنبية لاقامة العديد من المشروعات العقارية المتميزة التي يبحث عنها سكان هذه المحافظات .

و توقع مختار همام أن ترتفع اسعار العقارات بنسبة 20 ٪؜ عن الان بنهاية 2024 نتيجة لزيادة الطلب و ارتفاع تكلفة الانشاءات من حديد واسمنت و غيرها .

و نفى مختار همام حدوث فقاعة عقارية في مصر نتيجة لارتفاع معدلات الطلب و ان أغلب المشروعات يتم تمويلها بعيدا عن الاقتراض من القطاع المصرفي و وجود انظمة سداد تصل الى 10 سنوات في بعض المشروعات.

و أكد همام أن سوهاح الجديدة على سبيل المثال تتمتع بموقع جغرافي متميز فهي تبعد عن مدينة سوهاح 8 كيلو مترات و بها جميع الخدمات من مياه وصرف صحي و مستشفيات وجامعات حكومية و خاصة و تبعد بضع كيلو مترات عن مطار سوهاج الدولي و الطلب يتزايد عليها يوما بعد يوم مما جعل تملك العقار الاداري او التجاري و السكني فرصة مميزة سواء للاستثمار او السكن .