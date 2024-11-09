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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع عاطل بتهمة التعدي علي سيدة وإلقاء مخلفات علي سيارتها بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع عاطل في اتهام  سيدة له بالتعدي  عليها وإلقاء مخلفات علي سيارتها وأمرت جهات التحقيق استدعاءها  لسماع اقوالها وإجراء مواجهة قانونية مع المتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" بشأن تعدي أحد الأشخاص على سيدة بالسب وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر، وضبط مرتكب الواقعة.
وبالفحص تبين أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الشاكية، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتعدى الشاكية عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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