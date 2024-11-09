خلص عليها وانتحر.. صاحب ورشة يقتل زوجته في الوراق بسبب الخلافات الأسرية

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة جريمة بشعة عندما أقدم صاحب ورشة خراطة على قتل زوجته بإطلاق النار عليها من سلاح ناري ثم قام بذبحها بالسكين، ولم يتحمل ما فعله فقام بوضع السلاح الناري داخل فمه وأنهى حياته.

صاحب ورشة خراطة يقتل زوجته وينتحر في الوراق

تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثورعلى جثتين داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثتي "علاء الدين" 53 سنة، صاحب ورشة خراطة، به آثار طلق ناري من الفم وخروج من الرأس، وبجواره جثة زوجته "هدى م" 51 سنة، ربة منزل بها آثار طلق ناري وآثار ذبح بالرقبة.

وبإجراء التحريات وسؤال نجل المتوفين أفاد بقيام والده بإطلاق النار على والدته ثم ذبحها بالسكين ووضع السلاح الناري بفمه وأنهى حياته بسبب خلافات أسرية بينهما.

جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.