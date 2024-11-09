خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي «مصري خالص».. ونسير في الطريق الصحيح

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، والدليل على ذلك أنه مع القرارات الاقتصادية التي اتخذت كان يوازيها مجموعة وسلسة من القرارات التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية وهذه القرارات استمرت في قلب الأزمات العالمية وفي ظل جائحة كورونا كان هناك برامج محددة للتنمية والإصلاح الاجتماعي لتخفيف من الأزمات.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ آخر تقرير صدر من البنك الدولة يؤكد أن في عام 2026 ستصل معدلات النمو في مصر إلى 4.5%، وهذا سيكون معدل النمو الأكبر في كامل المنطقة».

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان: « مصر تسير في الطريق الصحيح في معدلات النمو الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن كثير من المؤسسات الدولية على المستوى المالي والنقدي تشير إلى أن هناك حالة تطور كبيرة يشهدها الاقتصاد المصري وهذا جاء بعد تخطيط وبرامج محددة وليس عن طريق الصدفة.