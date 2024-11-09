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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب مطبعة دون ترخيص بحوزته أغلفة خاصة بأدوية أطفال مجهولة المصدر بالسلام

المطبعة
المطبعة
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط صاحب مطبعة "دون ترخيص"  وبحيازته كمية كبيرة من الأغلفة الخاصة بأدوية الأطفال مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة السلام أول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مطبعة ،  كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول،  لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وقيامه بطباعة كمية كبيرة من الأغلفة الخارجية لعبوات الأدوية والمكملات الغذائية للأطفال لبيعها للشركات والمصانع عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى بدون تصريح من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المطبعة على (54 ألف غلاف خارجى مدون عليها أسماء مختلفة لمكملات غذائية للأطفال – 1600 فرخ ورق خاص بطباعة الأغلفة – 3 ماكينة طباعة كهربائية – 7 ماكينة "قص ولصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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