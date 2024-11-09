إعلام أمريكي: غزة في مرحلة التجويع وستدخل قريبا بمرحلة المجاعة

أفاد إعلام أمريكي، اليوم السبت، أن قطاع غزة الآن في مرحلة التجويع وسيدخل قريبًا في مرحلة المجاعة وقد يموت آلاف الفلسطينيين، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الإعلام الأمريكي عن "أونروا"، أن المساعدات الوحيدة التي وصلت لشمال غزة منذ تكثيف الاحتلال هجومه قبل شهر للمستشفيات فقط.

وفي وقت سابق، اتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

ودعا لازاريني إلى السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى شمال قطاع غزة.

جدير بالذكر أن العلاقات بين الأونروا وإسرائيل يشوبها التوتر، حيث تتهم إسرائيل المنظمة بأنها مخترقة من قبل حركة حماس.