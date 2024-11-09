إعلام لبناني: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدينة صور إلى 19 شهيدا

أفاد إعلام لبناني، اليوم السبت، ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان إلى 19 شهيدًا.

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي نالت النصيب الأكبر من القصف بين المناطق الحضرية في لبنان، منذ بداية توسع العدوان في 23 سبتمبر الفائت.

وقدرت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام عدد الغارات التي شنها طيران الاحتلال على الضاحية بـ 14 غارة، بينها 5 غارات على منطقة برج البراجنة، و5 غارات على منطقة حارة حريك، وغارتين على منطقة الحدث قرب الجامعة اللبنانية، وغارة بمحيط الجامعة اللبنانية، وأخرى على منطقة الجاموس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارًا للسكان في الضاحية بالإخلاء، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة بينه وحزب الله منذ أكثر من شهر.

وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيان إخلاء عاجل للسكان، مشيرًا إلى المناطق الثلاث.