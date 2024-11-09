شاكيرا تعود للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Zootopia"

تعود النجمة الكولومبية شاكيرا إلى الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Zootopia" العام المقبل. حيث تم الإعلان عن الخبر في معرض D23 البرازيلي خلال ندوة بيكسار.

وقامت شاكيرا بتصوير فيديو مفاجئ للمعجبين وكشفت أنها ستعود بدور المغنية غزال، وقالت: "أنا هنا لأعلن عن بعض الأخبار الكبيرة. هل أنتم مستعدون؟ ستعود غزال إلى فيلم "Zootopia 2". وأضافت: "هذا صحيح. عادت غزال ولديها مظهر جديد وأغنية جديدة وبالطبع حركات رقص جديدة. فقط انتظروا حتى تروا ما كانت تعمل عليه هي وراقصو النمور. أعلم أنكم ستحبونها. هذا كل ما يمكنني مشاركته الآن، لكنني أتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في جولتي العام المقبل وسأراكم في السينما في نوفمبر المقبل".

ولعبت شاكيرا دور غزال في الجزء الأول من "Zootopia" الذي عُرض في عام 2016. ومن المقرر طرح الجزء الثاني في 26 نوفمبر 2025. وستعود شاكيرا إلى جانب جينيفر جودوين بدور ضابطة الشرطة الأرنب جودي هوبس وجيسون باتمان بدور الثعلب الذكي نيك وايلد. ومن بين الوافدين الجدد إلى الجزء الثاني الفائز بجائزة الأوسكار كي هوي كوان بدور غاري، وهو ثعبان زلق يطارده شريكان جديدان جودي ونيك، والممثل الكوميدي فورتشن فيمستر بدور نيبلز، وهو قندس يقع في قبضة القانون.