جامعة قناة السويس تختتم برنامج "الدراسة الرسمية للمعلومات العامة لتأهيل قائدات الجوالة"

اختتمت فعاليات برنامج "الدراسة الرسمية للمعلومات العامة لتأهيل قائدات الجوالة" الذي أقيم بمركز التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة قناة السويس، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك في البرنامج 35 طالبة من مختلف كليات الجامعة، بهدف إعداد كوادر قيادية من الجوالات القادرات على تحمل المسؤولية وتوجيه الطاقات نحو خدمة المجتمع.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور على التزام الجامعة بدعم الأنشطة التي تعزز المهارات القيادية لدى الطلاب، موضحاً هذه مبادرة "بداية" تمثل خطوة هامة لبناء شخصيات قيادية قادرة على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى دور الجامعة في تطوير شخصية الطالبات من خلال البرامج الكشفية التي تساهم في بناء مجتمع متماسك وواعٍ.

تولى الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، الإشراف التنفيذي للبرنامج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب وجمعية المرشدات المركزية المصرية فرع الإسماعيلية.

وأوضح "شعيب" أن البرنامج يعزز الحركة الكشفية في الجامعات المصرية، قائلاً أن الهدف منه إعداد طالبات قياديات يحملن قيم العطاء والمسؤولية.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات التقدير على الطالبات المشاركات، بحضور الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة ابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

شارك بالبرنامج كل من :

القائدة أمنية العركي، مفوضة التدريب بجمعية الكشافة والمرشدات بالإسماعيلية، و القائدة أمني مايز، و القائدة وفاء هشام.

وشمل البرنامج طالبات من كليات التجارة، الطب البيطري، العلوم، الزراعة، الآداب والعلوم الإنسانية، الطب البشري، الصيدلة، التربية الرياضية، والتربية، مما يعكس تنوع التخصصات وتكامل رؤية الجامعة في تأهيل قادة المستقبل.