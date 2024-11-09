"مدرستنا أحلى بالقيم".. جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الوقاية من العنف

نظمت إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس ندوة توعوية حول الوقاية من العنف بمدرسة الفرنسيسكان في إطار مبادرة "بداية" وبالتعاون بين جامعة قناة السويس و إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتحت شعار “مدرستنا أحلى بالقيم”.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوبإشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته ، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية نشر قيم التسامح ونبذ العنف في المجتمع، مشيراً إلى الدور البارز للجامعات في توعية الأجيال القادمة بقيم احترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتي كخطوة أساسية نحو بناء مجتمع آمن يعتمد على الفهم المتبادل واحترام الآخر.

كما أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن هذه الندوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة قناة السويس لتعزيز الثقافة المجتمعية ونشر قيم السلام، مؤكدة أن الجامعة تسعى دائماً لمد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة آمنة وصحية للأجيال القادمة.

وقد قدمت الندوة الدكتورة خديجة محمد أحمد، المدرس المساعد بكلية الطب، حيث تناولت موضوعات عدة، منها تعريف العنف، أنواعه، وأهمية التعرف على سبل الوقاية منه وطرق التغلب على تحدياته.

و أشرفت على تنظيم الندوة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، التي أكدت على أهمية مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تخدم المجتمع وتدعم قيمه الإيجابية