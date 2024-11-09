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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"فتح": الشوارع الأوروبية متضامنة مع فلسطين.. والممارسات الإسرائيلية تحض على الكراهية

أمين سر حركة (فتح)
أمين سر حركة (فتح) الفلسطينية في هولندا زيد تيم
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أكد أمين سر حركة (فتح) الفلسطينية في هولندا زيد تيم، أن هناك تضامنا كبيرا في الشوارع الأوروبية مع القضية الفلسطينية، ومن ضمنها الشارع الهولندي، لذلك يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة، تسييس هذا الأمر.
وقال مسئول "فتح" - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /السبت/ - إن "ممارسات المشجعين الإسرائيليين وأعمال الشغب التي قاموا بها في هولندا مخالفة للقانون وتهديدهم للعرب أمر مرفوض، وما يقومون به لا يؤدي إلا إلى تنامي العنصرية والكراهية وهو أمر لا يقبله الشعب الهولندي المحب للسلام".
وأضاف أن "تلك الممارسات من قبل الإسرائيليين في هولندا ليست عبثية بل أن الأمر مخطط له وممنهج من قبل إسرائيل".
ووقعت اشتباكات وأعمال شغب في هولندا على هامش مباراة بين فريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام خلال مسابقة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز المضيف بخمسة أهداف لصفر.

فتح القضية الفلسطينية الشوارع الأوروبية نتنياهو