الكونغو الديمقراطية: تراجع معدل الوفيات بجدري القردة إلى 1.6% خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تراجع معدل الوفيات بجدري القردة خلال الأسبوع الماضي إلى 1.6% مقارنة بـ 1.12% للأسبوع السابق عليه.

وقالت وزارة الصحة الكونغولية في تقريرها عن الحالة الوبائية لجدري القردة في البلاد، والذي نشرته صحف محلية اليوم، إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 1017 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بجدري القردة منها 45 حالة مؤكدة (منها 40 حالة في مقاطعة كيفو الشمالية وحدها) و16 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بالتطعيم ضد جدري القردة، أوضحت الصحة الكونغولية أنها قامت بتطعيم 51 ألف و649 شخصا حتى الآن، لاسيما في مقاطعات كيفو الجنوبية (22 ألف و918 شخصا) وكيفو الشمالية (13 ألف و413 شخصا) وأوبانجي الجنوبية (5500 شخصا) وإكواتور (5431 شخصا) وسانكورو (2203 أشخاص) وتشوبو (2184 شخصا).

ومنذ بداية وباء جدري القردة، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 ألف و501 حالة منها 8662 حالة مؤكدة و1073 حالة وفاة من الحالات المشتبه إصابتها بالمرض.

وتعد المقاطعات الأكثر تضررا من وباء جدري القردة من مقاطعات البلاد هي: إكواتور، وأوبانجي الجنوبية، وماي- ندومبي، وكيفو الجنوبية، وكيفو الشمالية، ولوالابا، ولومامي العليا، وتشوابا، وتشوبو، وسانكورو، وكاساي، ومونجالا، وأوبانجي الشمالية، وكينشاسا.

جدير بالذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الأفريقي، أعلن في 14 أغسطس الماضي، وباء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة في ضوء تفشي الحالات في قارة أفريقيا.