جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول أضرار التدخين والمخدرات

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية حول أضرار التدخين والمخدرات لطلاب كلية العلوم الرياضية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، والذي صرح أن مبادرة "بداية" تسعى لخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة في إطار مبادرة "بداية" التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الطلاب.

وقال وتابع "مندور" إن هذه الندوات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز وعي الطلاب بالمخاطر الصحية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة في حياتهم.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة قدمت محتوى توعوي شامل عن التدخين والمخدرات وأضرارها، مع التركيز على مهارات الإقلاع وتحسين السلوك، مؤكدةً أن الجامعة تسعى دائماً إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير وعي الطلاب حول القضايا الصحية.

كما تمت الندوة تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية العلوم الرياضية، والدكتور محمد صلاح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد قدمت الدكتورة فاطمة صبري سليمان من الإدارة الطبية بالجامعة محاضرة شاملة تناولت تعريف التدخين، أسبابه، أضراره، وطرق الإقلاع عنه، بالإضافة إلى مناقشة أنواع المخدرات، أسباب الإدمان، وتأثيرها الضار على الجسم، مع إرشادات لتحسين السلوك ومهارات التعامل مع هذه التحديات.

و أشرفت على تنظيم الندوة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، التي أكدت على أهمية هذه الفعاليات في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الصحية بين الطلاب.