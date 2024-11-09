تمديد حالة الحصار في إقليمي إيتوري وشمال كيفو في الكونغو الديمقراطية

وافقت الجمعية الوطنية الكونغولية، بناء على اقتراح من الحكومة، على تمديد جديد لحالة الحصار في إقليمي إيتوري وشمال كيفو، وهو إجراء استثنائي تم تطبيقه منذ مايو 2021، للقضاء على الجماعات المسلحة المنتشرة في شرق الكونغو الديمقراطية.

أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /السبت/، مشيرا إلى أن النواب الكونغوليين لم يخفوا سخطهم إزاء هذا التمديد في ظل عدم إحراز تقدم ملموس، في حين يتواصل العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحدث فيتال كاميرهي، رئيس الجمعية الوطنية، مع رئيس الدولة، فيليكس تشيسيكيدي، حول حالة الحصار في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو.

وناشد كاميرهي، الرئيس تشيسيكيدي أن يستقبل نواب المقاطعتين المعنيتين حتى يتمكنوا من تبادل معلوماتهم ومخاوفهم بشكل مباشر. وبحسب فيتال كاميرهي، فقد وافق الرئيس الكونغولي على هذا الاقتراح.

في الوقت نفسه، قرر النواب إجراء تقييمهم الخاص لحالة الحصار. وسيتم تنظيم جلسة مغلقة بمشاركة الحاكمين العسكريين لإيتوري وشمال كيفو، بالإضافة إلى نواب رئيس الوزراء المسؤولين عن الدفاع والداخلية.

من جانبها، تعتزم رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا، أيضًا إجراء تقييم قبل نهاية الشهر. ومن المقرر إرسال مهمة عمل إلى المقاطعتين في نهاية الشهر الجاري. ويصر فيتال كاميرهي على أن يتم عرض هذا التقييم "بشفافية كاملة" على البرلمان.