ضبط المتهم بدهس موظف في الدقي

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق سيارة المتهم بدهس موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتسبب في إصابته بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في اصابته، جري نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.