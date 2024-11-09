تعرف على أسوأ خدمة فى نظام التشغيل iOS

أفادت شركة أبل عن مزيد من التخصيص لبرنامج iOS وإضافة ميزات حديثة ، إلا أنها قد تأخرت فى طرح بعض الأدوات المستحدثة.

وعن تلك المزايا البسيطة المتعددة التي تملكها هواتف آيفون، تتضمن أدوات شاشة القفل، والتي تمكنك من الاهتمام بإلقاء الضوء علي تلك المعلومات المهمة دون لمس الهاتف، بالإضافة الي إن هذه الأدوات أصبحت أكثر وظيفية وشمولا من تلك المتاحة في الأجهزة الأخري التى تعمل بنظام Android.

ومع كل هذه الإضافات الحديثة المدهشة ، كانت هناك واحدة تبرز مثل الإبهام المؤلم، لكن هذه هى الميزة الأكثر إزعاجا في نظام iOS.

وعلى الرغم أن iOS 16 قد أضاف الكثير من الميزات الرائعة، لكن من عيوب الجهاز غير متوفر أي ميزة اختيارية لتكون هي أسوأ ميزة في iOS، والتي تتمثل في الطريقة التي تغير بها خلفيات شاشة القفل، فقد قدمت آبل هذا التغيير منذ عامين، مع iOS 16 فى عام 2022، لذا فهو ليس شيئ جديد .

وقبل هذا الإصدا، كان تغيير خلفية شاشة القفل يتطلب بعض نقرات إضافية، ولكن مع تحديث iOS 16، فإن الضغط لفترة ممتدة على شاشة القفل سيفتح سريعا قائمة تشبه البطاقة حيث يمكنك التبديل بين الخلفيات.

وبالنسبة لغالبية كبيرة من المستخدمين، وخاصة كبار السن، كان هذا التغيير أزمة كبيرة ، فمن السهل جدا التبديل عن طريق الخطأ إلى خلفية مختلفة عندما لم تكن تنوى ذلك أبدا .

وتعددت الشكاوى حول هذه الميزة، مع تزايد الأشخاص الذين يبدلون خلفيات آيفون عن غير قصد.