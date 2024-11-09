الأمم المتحدة: الفيضانات في جنوب السودان أثرت على 1.4 مليون شخص

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، اليوم السبت، أن الفيضانات في جنوب السودان أثرت على 1.4 مليون شخص وأدت لنزوح 379 ألف مواطن.

وأدت فيضانات هائلة غير مسبوقة إلى نزوح مئات الآلاف من ديارهم في مناطق مختلفة من جنوب السودان، إذ يعاني أكثر من ثلثي البلاد من الفيضانات وآثار تغيّر المناخ، التي أصبحت تشكل تهديدًا دائمًا للأرواح والممتلكات والبنية التحتية.

وكشف أحدث تقرير عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن جنوب السودان يواجه أسوأ فيضانات شهدها منذ عقود، التي تسببت في تضرر أكثر من 700 ألف شخص في 38 من أقاليم البلد الـ 79.

وفي محاولة لإبعاد مياه الفيضانات، بنى فريق مؤلف من مهندسين عسكريين باكستانيين يعملون في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، جدارًا من التراب حول أحد المخيمات يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار لحمايته من المياه.

ويعمل الفريق على مدار الساعة لتدعيم الجدار، وتمكن من إقامة سواتر ترابية على امتداد أكثر من 120 كيلومترًا، ما يجعله الوسيلة الوحيدة للإدخال المواد الغذائية والمؤن.