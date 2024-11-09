محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية بقرية الكوم الأحمر بالبدارى

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية للسوق الحضرية للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البدارى والمقام على مساحة 5 أفدنة بتكلفة تقديرية تصل إلى 115 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي تنفذه الحكومة المصرية بتمويل جزئي من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الإقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة البداري.

حيث تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، أعمال إنشاء سوق الخضار والفاكهة الحضري الذي يتم إنشاؤه على مساحة 20 ألف متر مربع يخدم السوق مركز البداري والمراكز المجاورة ويتخصص في بيع الخضار والفاكهة بالجملة وخاصة الرمان والموالح ويتكون من 75 محل بمسطحات 140 متر و 75 متر ومبنى إداري على مساحة 1000 متر وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة.

والتقى المحافظ بعض الأهالي وتجار الخضر والفاكهة وبعض المزارعين بالمركز وتحاور معهم واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم معلناً تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع في أسرع وقت مشيراً إلى أهمية أدوار أسواق الجملة لتوافر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية.

وأكد أبوالنصر أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الإستثمارات ، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالمشروعات الداعمة للإقتصاد المحلى من خلال أنشطة البرنامج والتى تعد مكوناً أساسياً في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

يذكر أن مشروع السوق الحضري للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر بالبداري يأتي من ضمن عدد ٧ مشروعات ممولة من البنك الدولي تم الإنتهاء من عدد ٣ مشروعات وجارى الاستلام الإبتدائي لها وتم طرح عدد مشروعين آخرين في أكتوبر الماضي وهما مجمع إدارى وتجارى منطقة التمليك القبلي بحي غرب وعملية إنشاء سوق للباعة الجائلين بأبنوب.

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