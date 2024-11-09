شهداء وجرحى فلسطينيون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم 3 سيدات، صباح اليوم /السبت/، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ400.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ثلاث سيدات، من عائلة حمودة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مبنى في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فلسطينيا استشهد برصاص قناص الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 43508 شهداء، و102684 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرق حيث لا يمكن الوصول إليهم.

من جهة أخرى، اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/، على قاطفي الزيتون، في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في بورين، واعتدوا عليهم، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم، وسرقوا الثمار.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد فلسطينية تبلغ من العمر (60 سنة) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.

كما أُصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم /السبت/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزل في بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وأُعتقل آخران.

وأفادت مصادر محلية، بأن فلسطينيا يبلغ من العمر (50 سنة) أصيب بالرصاص الحي في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالحرجة، عقب تسلل قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" إلى بلدة عقابا، ومحاصرة منزل، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فلسطينيا يبلغ من العمر (49 سنة) أصيب برضوض، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، وجرى نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من داخل محطة بنزين في البلدة، عقب دهم منزلهما وتفتيشهما.

وفي تطور لاحق، هدمت قوات الاحتلال تذكار الشهيد المعتقل خالد الشاويش، خلال اقتحامها المستمر للبلدة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وانتشرت في أحيائها.

وأوضح بني عودة، أن قوات الاحتلال تطالب شابا داخل المنزل المحاصر بتسليم نفسه، في الوقت الذي تسمع فيه أصوات إطلاق نار.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز تياسير، إلى بلدة عقابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، شقيقين فلسطينيين من بلدة رمانة غرب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بعد مداهمة منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته.