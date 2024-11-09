إيران تنفي تورطها في اغتيال مسئولين أمريكيين

نفت إيران، أن يكون لها دور في محاولة اغتيال بعض المسؤولين الأمريكيين، لافتة إلى أن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الإسرائيلية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم /السبت/، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله - إن إدعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها إيران بشكل كامل وثبت كذبها، قائلا: "إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الإسرائيلية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكد "بقائي" أن بلاده ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني.