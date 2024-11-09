ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران تنفي تورطها في اغتيال مسئولين أمريكيين

إيران
إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نفت إيران، أن يكون لها دور في محاولة اغتيال بعض المسؤولين الأمريكيين، لافتة إلى أن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الإسرائيلية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم /السبت/، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله - إن إدعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.
وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها إيران بشكل كامل وثبت كذبها، قائلا: "إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الإسرائيلية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران".
وأكد "بقائي" أن بلاده ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني.

إيران المسؤولين الأمريكيين الولايات المتحدة