بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلوات أول قداس إلهي بكنيسة القديسين بالمقر الإداري الجديد

تنقل البوابة نيوز، البث المباشر لصلوات أول قداس إلهي بكنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا كيرلس السادس بالمقر الإداري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمثلث الامل القاهرة الجديدة.

يرأس صلاة القداس الإلهي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من اساقفة الكنيسة.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المقر الإداري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في التجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة - ارض مثلث الأمل علي مساحة ٣٠ فدان، حيث صدر قرار جمهوري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٥، والذي يقضي بإعادة تخصيص الأرض لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس المصرية، لإنشاء ملحق إضافي للكاتدرائية المرقسية عليها.

ويعد هذا المقر هو صرح إداري ضخم، مجهز بأحدث التقنيات العلمية و الإدارية و التكنولوجية.