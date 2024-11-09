مالك شركة يتقدم باستئناف على حبسه سنة مع الشغل في حيازة الكوكايين

تقدم مالك شركة باستئناف علي حكم محكمة اول درجة جنايات شمال القاهرة، والقاضي بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الكوكايين والحشيش والقنب في مطار القاهرة.

وكانت قد ألقت قوات الأمن بميناء القاهرة الجوي القبض علي المتهم وفور وصولهة علي متن الرحلة القادمة من احد الدول، وأثناء إنهاء إجراءات وصوله وتمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الأشعة السينية عُثر بها على بعض الكثافات.

وأبلغ مأمور الجمرك رؤسائه، وبتفتيش حقائب المتهم عُثر بها على 3 أكياس بها نبات القنب وعدد من الأكياس بها مسحوق أبيض اللون لجوهر الكوكايين المخدر وأكياس بها حلوى بداخلها مادة مخدرة وسجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر.

بإجراء التحريات توصلت إلى أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي.