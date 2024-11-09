حزب الله: استهدفنا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية

أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهدافه قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن مطار بن جوريون ومحيطه تحت قصف صاروخي يصدر من الجنوب اللبناني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد العميد الركن المتقاعد جورج نادر، من بيروت، أن إسرائيل اعتمدت تكتيك جديد في قتالها البري في جنوب لبنان، موضحًا أن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في حرب 2006 كانت تتعرض للضرب من كل مكان، ولذلك في جنوب لبنان استفاد الجيش من أخطائه واعتمد تكتيك جديد وهو التقدم البطيء جدا.