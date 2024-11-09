إصابة 12 شخص جراء انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 12 شخصا جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بعد إسعاف طهطا بنحو 3 كيلو متر باتجاه أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.