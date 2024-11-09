وفاء عامر تروج لمسلسل "نقطه سوده" وتعلن مواعيد العرض

تنتظر الفنانة وفاء عامر عرض مسلسل "نقطه سوده"، وذلك ابتداءً من يوم 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ونشرت الفنانة وفاء عامر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائي للمسلسل لتشارك به جمهورها.

منشور الفنانة وفاء عامر

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أحمد فهمي، وفاء عامر، ناهد السباعي، أحمد بدير، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح أنور، والإخراج محمد أسامة.

وشاركت الفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حق عرب"، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً خلال عرضه.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، كارولين عزمي، رياض الخولي، وليد فواز، دينا فؤاد، وإخراج إسماعيل فاروق.