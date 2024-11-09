صفارات الإنذار تدوي في عكا والكريوت جراء رشقات صاروخية من جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في عكا والكريوت في المناطق الشمالية جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت في مستوطنات رأس الناقورة الحدودية شمال إسرائيل، وذلك بعد رصد أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية احتمالية اختراق طائرات مسيّرة للمجال الجوي للمنطقة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن الإنذارات أُطلقت في إطار مخاوف من تسلّل طائرات مسيّرة عبر الحدود الشمالية، في وقت يشهد فيه الوضع الأمني توترات متصاعدة في المنطقة.

وأكدت مصادر إعلامية عبرية أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليًا باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التهديد المحتمل، في حين دُعِيَ المواطنون للبقاء في حالة تأهب واستعداد.

وتعد منطقة رأس الناقورة نقطة حدودية حساسة بين إسرائيل ولبنان، حيث تشهد بشكل دوري تحركات أمنية مكثفة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة بين البلدين.