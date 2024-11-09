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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"

إسبانيا
إسبانيا
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رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإسبانيا من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مشيدة بالعوامل الهيكلية التي من شأنها تعزيز إمكانات النمو ومرونة البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
أورد ذلك موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، مشيرا إلى أن وكالة "فيتش" سلطت الضوء بشكل خاص على الاتجاهات الإيجابية في سوق العمل بفضل الهجرة القوية والإصلاحات، وتحسين القدرة التنافسية وغياب الاختلالات المالية الكلية.

إسبانيا فيتش