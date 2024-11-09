اليوم.. الإسماعيلي يتحدى سيراميكا لتحقيق الفوز الأول بالدوري

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم السبت باستاد السلام في ختام مواجهات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري نايل الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع غزل المحلة في مباراة الجولة الأولى التي اقيمت على ملعب الإسماعيلية، بينما تلقى سيراميكا كليوباترا هزيمة كبيرة أمام الأهلي بنتيجة 2- 5 في الجولة الأولى.

ويعتمد حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي على الضغط على المنافس في منتصف ملعبه والخروج بالكرة من المناطق الدفاعية بشكل سليم وقدم الفريق أداء جيدا رغم التعادل في المباراة الأولى مع غزل المحلة

قائمة الإسماعيلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

اختار حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي المباراة سيراميكا وهم: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبدالله جمال ومحمد نصر ومحمد عمار وعماد حمدي ومحمد خطاري وعبدالكريم مصطفى وهشام محمد وعبدالله السعيد ومحمد بيومي ومحمد حسن وعلي الملواني ومحمد عبد السميع وعمر القط ونادر فرج ومروان حمدي وخالد النبريصي ومحمد زيدان وعبدالله محمد وإبراهيم عبد العال وإيريك تراوري.