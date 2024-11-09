"الدفاع الروسية": أنظمة الدفاع الجوي تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/ أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 50 طائرة دون طيار أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، واثنين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، واثنين فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".