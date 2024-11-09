الدفاع المدني الفلسطيني: المواطنون شمالي غزة لا يجدون ما يأكلونه جراء منع الاحتلال دخول المساعدات

أكد الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين شمالي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح ان المواطنين شمالي غزة لا يجدون ما يأكلونه جراء منع الاحتلال دخول المساعدات الغذائية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوة خاصة إسرائيلية من وحدة "المستعربين" تسللت إلى البلدة، وقامت بحصار أحد المنازل وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المحافظة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية إلى البلدة، حيث انتشرت في مختلف أحيائها.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 43,508 شهداء و102,684 مصابًا منذ بداية الهجوم في السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت الوزارة أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعذر على فرق الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر في مختلف أنحاء القطاع، مع تكثيف الهجمات على محافظة شمال غزة، بما في ذلك مناطق بيت لاهيا وجباليا. كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل خاص الفرق الإغاثية والمستشفيات، بهدف إخراجها عن الخدمة.