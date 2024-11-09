تشاهدون اليوم.. ليفربول في مواجهة أستون فيلا وريال مدريد يتحدى أوساسونا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برينتفورد × بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
كريستال بالاس × فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
وست هام يونايتد × إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون × ساوثهامتون – الساعة 5 beIN SPORTS XTRA 3
برايتون × مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول × أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مدريد × أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
فياريال × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ليجانيس × إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فينيزيا × بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
كالياري × ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
يوفنتوس × تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا
سانت باولي × بايرن ميونخ – الساعة 4:30 beIN Sports HD 5
بوخوم × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 beIN Sports HD 6
ماينز 05 × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 beIN Sports HD 9
لايبزيج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج × موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
لانس × نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أنجيه × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري × الجونة – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport
البنك الأهلي × فاركو – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport
سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح × الخليج – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC1 HD
الوحدة × ضمك – الساعة 5:15 مساء على قناة SSC2 HD
التعاون × الأخدود – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD