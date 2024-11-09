تشاهدون اليوم.. ليفربول في مواجهة أستون فيلا وريال مدريد يتحدى أوساسونا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد × بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس × فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وست هام يونايتد × إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون × ساوثهامتون – الساعة 5 beIN SPORTS XTRA 3

برايتون × مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول × أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد × أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فياريال × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس × إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا × بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

كالياري × ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي × بايرن ميونخ – الساعة 4:30 beIN Sports HD 5

بوخوم × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 beIN Sports HD 6

ماينز 05 × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 beIN Sports HD 9

لايبزيج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج × موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لانس × نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أنجيه × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري × الجونة – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

البنك الأهلي × فاركو – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح × الخليج – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC1 HD

الوحدة × ضمك – الساعة 5:15 مساء على قناة SSC2 HD

التعاون × الأخدود – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD