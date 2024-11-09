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السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول في مواجهة أستون فيلا وريال مدريد يتحدى أوساسونا

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

برينتفورد × بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1   

كريستال بالاس × فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2   

وست هام يونايتد × إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2     

وولفرهامبتون × ساوثهامتون – الساعة 5 beIN SPORTS XTRA 3   

برايتون × مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول × أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

ريال مدريد × أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 

فياريال × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

ليجانيس × إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

فينيزيا × بارما – الساعة 4 عصرا  على قناة AD Sports 1 HD     

كالياري × ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

يوفنتوس × تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

فيردر بريمن × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي × بايرن ميونخ – الساعة 4:30 beIN Sports HD 5     

بوخوم × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 beIN Sports HD 6   

ماينز 05 × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 beIN Sports HD 9     

لايبزيج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ستراسبورج × موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

لانس × نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2 

أنجيه ×   باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

المصري  × الجونة  – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport     

البنك الأهلي × فاركو – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport     

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الفتح × الخليج  – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC1 HD   

الوحدة × ضمك – الساعة 5:15 مساء على قناة SSC2 HD     

التعاون × الأخدود – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD 

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