رويترز: مقتل 24 شخصا على الأقل في انفجار بمحطة للسكك الحديدية في باكستان

قُتل 24 شخصًا على الأقل وأُصيب أكثر من 40 آخرين جراء انفجار قنبلة استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان، اليوم السبت، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وتشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات التي ينفذها متمردون انفصاليون في المناطق الجنوبية، إضافة إلى هجمات من قبل المتشددين في شمال غرب البلاد.

وقال مفتش عام الشرطة في بلوشستان، مُعظم جاه أنصاري، إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصًا نتيجة الانفجار، مشيرًا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة. وأضاف أن الهجوم كان يستهدف أفرادًا من الجيش، بالتحديد من مدرسة المشاة.

من جانبه، أفاد الدكتور وسيم بايج، المتحدث باسم المستشفى، أنه تم نقل 44 مصابًا إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج. في حين أوضح محمد بلوش، قائد عمليات الشرطة، أن الانفجار يُحتمل أن يكون ناجمًا عن تفجير انتحاري، وأن التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الحادث.

وقع الانفجار داخل محطة السكك الحديدية الرئيسية في كويتا، حيث كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك مغادرة المحطة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

هذا الهجوم يأتي بعد أسابيع من هجوم آخر في أغسطس في إقليم بلوشستان، أسفر عن مقتل 73 شخصًا في هجمات منفصلة شنتها جماعات انفصالية استهدفت مراكز للشرطة وخطوط السكك الحديدية وطرقًا سريعة.