"مسرح العرائس ونجيب الريحاني" في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

في قسم "الأخبار والمتابعات" تكتب ياسمين عباس عن فوز منتخب جامعة عين شمس بثلاثة جوائز في مهرجان طنجة للمسرح الجامعي، وتكتب همت مصطفى عن انطلاق مهرجان مستقبل المسرح، وتقدم ياسمين عباس نتائج مسابقة اتحاد كتاب مصر وفوز الكاتبة ناهد الطحان بجائزة محمد سلماوي للنص المسرحي، وتنقل مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة زهراء المنصور بعنوان "حضور السود في المسرح الخليجي.. الآخر من منظور الدراسات الثقافية"، ونطالع مع همت مصطفى تفاصيل حفل ختام وجوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تقدم روفيدة خليفة تحقيقا حول مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما "آفاق جديدة للمبدعين بفن الآداء الفردي"، وتُجري حوارا مع الفنان القدير إسماعيل الموجي حول تجربته في مسرح العرائس.

وفي قسم رؤى يكتب محمد كامل "عرض الأرتيست.. معاناة عاشق"، وتكتب منة الله حازم "الناس اللي في التالت.. ماذا لو كان منزلك هو سبب تعاستك؟".

وفي قسم "نوافذ" يكتب د. أحمد بلخيري عن معجم المصطلحات المسرحية، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من كتاب "أداء مشاهدة الذكاء الاصطناعي على خشبة المسرح" للناقد أنطونيو بيسو.

ونقرأ في ختام العدد، الجزء 70 من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "حكاية كل يوم".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي عن هيئة قصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات.