استطلاع رأي: وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد غير مناسب للمنصب

أفاد استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس غير مناسب للمنصب، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه.

وعيّن نتنياهو، يسرائيل كاتس خلفاً لجالانت، فيما عيّن جدعون ساعر وزيراً للخارجية.

وعلّق نتنياهو بالقول: "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

من جهته، قال جالانت في أول تعليق بعد إقالته إن أمن دولة إسرائيل "كان وسيبقى رسالته في الحياة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول أمني إن نتنياهو اختار السياسة على الأمن، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو التقى جالانت وسلمه خطاب الإقالة، في جلسة استمرت ثلاث دقائق فقط.

وأدى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس اليمين الدستورية أمام البرلمان، اول امس الخميس، بعد يومين على الإقالة المفاجئة لسلفه.

وأثارت إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي في خضم الحرب، ردود فعل قوية وتظاهرات في كل أنحاء إسرائيل.

وحض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في الكنيست م، كاتس على أن يكون "وزير الجنود والمقاتلين"، داعيا إياه خصوصا إلى معارضة مشروع القانون المثير للجدل الذي من شأنه إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وهي قضية حساسة باتت في صلب النقاش السياسي منذ بداية الحرب.